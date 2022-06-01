هاتف OPPO Reno7 : خبير ”البورتريه” بأحدث التّقنيات والذّكاء الاصطناعيّ المتطوّر

إنّ سلسلة الهواتف الذكيّة Reno لدى OPPO لها خصائص فريدة من نوعها في مجال التّصوير خاصّة على مستوى الصّور الشخصيّة “بورتريه”. وتستخدم السّلسلة جيلا جديدا من ”البورتريه” الذكيّ باستخدام تقنيات متطورة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. ومع الإطلاق الأخير لهاتف Reno7 ، نقلت OPPO هذه التّجربة التي تركّز على الصّورة لتطوّر أجهزة تقدّم مزايا كبرى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم للحصول على صور ”بورتريه” مذهلة بنقرة واحدة.

الهاتف الذكيّ الجديدReno7 OPPO له خصائص استثنائيّة وهو معزّز بأحدث التكنولوجيّات وتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ. فهو مدعّم بمستشعر الصّور الشّخصية IMX709 فائق الدقّة الّذي تمّ تطويره بالاشتراك مع Sony إلى جانب عدسة دقيقة Microlensوتأثيرات Bokeh Flare من نوع DSLR ممّا يوفّر أداء غير مسبوق في مجال الصّور الشّخصيّة.

أوّل هاتف ذكيّ يدمج الخوارزميات على مستوى مستشعر الصورة

يعدّ جمع ما يكفي من الضوء عبر مستشعر الصّورة أمرا ضروريا للحصول على صور أكثر وضوحا وإشراقا. ومن خلال بحوثها المكثّفة في تكنولوجيا المستشعرات، سعت OPPO باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لزيادة حساسية المستشعر للضوء من أجل تقديم صورا بأعلى جودة.

فالكاميرا الأماميّة سلفي بدقّة 32 ميجابكسل بمستشعر IMX709 RGBW الرّائد الذي تمّ تطويره بالتّعاون بين OPPO و Sony والذي يظهر لأوّل مرّة عالميّا في سلسلة Reno7 يتميّز بدقة خاصّة مع خوارزميّة Quadra Binning المطوّرة لدى OPPO. وبفضل ذلك يستطيع المستشعر التقاط أضواء أكثر ب 60٪ مما هو متداول مع تقليل الضّوضاء إلى حدود 35٪. وكلّ ذلك يوفّر صورا أكثر وضوحا وإشراقا حتّى في بيئات الإضاءة المنخفضة.

وبعد ثلاث سنوات من تطوير تقنية RGBW وتحسينها والجهود الدؤوبة لأكثر من ثلاثمائة مهندس تصوير، حققت OPPO أخيرًا التقدم الذي كانت تبحث عنه، حيث حصلت على 87 براءة اختراع في هذه المسار. ويقوم ترتيب وحدات البكسل RGBW الجديد الذي طوّره فريق البحث والتطوير لدى OPPO بتركيب وحدات بكسل فرعيّة بيضاء فوق وحدات البكسل الحمراء والخضراء والزرقاء الموجودة.

كما يحتوي هاتف Reno7 على كاميرا ثلاثيّة بدقّة 64 ميجابكسل تعمل بالذّكاء الاصطناعيّ وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل وعدسة دقيقة Microlensبدقة 2 ميجابكسل مع تكبير 16.6 مرّة للصور والفيديوهات. ويصدر الهاتف ضوءا خاصّا Orbit Light حول العدسة الدّقيقة لمساعدة المستخدمين على استكشاف الأجزاء الصّغيرة جدّا.

يأتي هاتف Reno7 بميزات تصوير رائعة، مع تقنيات Bokeh Flare Portrait و Selfie HDR و Portrait Retouching و AI Palette والصّور عالية الدقة والوضوح 108 ميجابكسل إلى جانب AI Scene Enhancement و Flash Snapshot وغيرها بحيث يمكن للمستخدمين التقاط صور للعالم بجودة احترافية رائعة. هذه الميزات هي نتيجة أكثر من 10 سنوات من البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التصوير، فضلا عن أحدث النّجاحات في التصوير الفوتوغرافي عالي الجودة للصور الشخصية بالهواتف الذكية.

تمكّن تقنية Bokeh Flare Portrait من التقاط صورا شخصية بنقرة واحدة مع تأثيرات إضاءة فائقة، تماما كما هو الحال في كاميرا رقمية متطوّرة للتّصوير DSLR. كما أنّها تحسّن الأداء مع توهّج العدسة الكثيف وتحلّ مشاكل تغيّر لون البشرة.

أمّا تقنية Selfie HDR فهي توفّر صور سيلفي واضحة ونقيّة في بيئة ذات إضاءة ضعيفة، فهي تكتشف تلقائيا مستوى الإضاءة الخلفية وتقوم بتشغيل خوارزميّة OPPO HDR لتحسين الإضاءة وإبراز المزيد من التّفاصيل في الصّور.

وبالاستفادة من الاختبار الآلي الذي تمّ تجربته على 5000 وجه مختلف في 400.000 صورة، تتعرّف تقنية AI Beautification على 393 نقطة رئيسيّة للوجه لتقديم تأثيرات تجميل طبيعية للصور ومقاطع الفيديو الشخصية في الكاميرات الخلفية والأمامية لـ OPPO Reno7. وتشمل تأثيرات التجميل إزالة الشوائب بالذكاء الاصطناعي وإدخال التحسينات الضرورية للأفراد في الصور الجماعية.

لم تتوقف OPPO أبدا عن تطوير تقنيات التصوير الفوريّ عالي الدقة على هواتفها الذكية، حيث تهدف إلى تسهيل التقاط صور عالية الجودة في أي موقف وقدر الإمكان.

وباستخدام محرّك OPPO Image Clear Engine (ICE) المدمج في OPPO Reno7، يلتقط Flash Snapshot دفعات متعدّدة من الصور الواضحة تماما حتى في حالات التحرّك في أية لحظة وأيّ مكان.

ستواصل OPPO التّركيز على استكشاف إمكانيات جديدة في مجال التصوير من خلال تطوير الأجهزة والبرمجيات، ممّا يمكّن سلسلة Reno من توفير المزيد من تقنيات التّصوير الاحترافي للصّور الشخصية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+ وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.