القيروان: اندلاع حريق بمصنع الكرتون بالشبيكة والجهود جارية للسيطرة عليه



اندلع مساء اليوم الإربعاء، حريق بمصنع الورق والكرتون بالشبيكة من ولاية القيروان، تسبب في حرق قرابة 2500 طن من فواضل الكرتون المستعمل غير المعالج، فيما تجري حاليا جهود محاولة السيطرة عليه.

وأفاد العقيد بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، محمد أيمن الجوادي، في تصريح ل”واتط، بأنه تم تلقي إشعار باندلاع حريق في حدود السادسة إلا الربع من مساء هذا اليوم، فتم توجيه 4 سيارات إطفاء من فرق الحماية المدنية بكل من القيروان وبوحجلة وحاحب العيون لإخماد الحريق.

وأضاف أن الجهود جارية حاليا للسيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى كميات الكرتون المعالجة وبقية وحدات المصنع، مشيرا إلى أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية، وإلى أنه سيتم فتح تحقيق في أسبابه، التي ماتزال إلى حد الآن مجهولة، وفق تصريحه.

من جانبه، أفاد كاتب عام ولاية القيروان، سامي العايدي، بأن وحدات الحماية المدنية وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تجندوا في وقت قياسي للسيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى حقول الحبوب المجاورة للمصنع وبقية وحدات المصنع.

وعاينت صحفية “وات” انبعاث أعمدة دخان هائلة من المصنع، فيما تم منع وسائل الإعلام من الدخول داخل المصنع لتصوير مكان الحريق، واكتفى الصحفيون بتصريحات من المسؤولين أمام الباب الخارجي للمصنع.