قبلي: إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع النقل العمومي يومي 6 و7 جوان الجاري

أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، المسؤول عن المنشآت والدواوين، عبد الجليل بوعزة، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع النقل العمومي بالجهة، يومي 6 و7 جوان الجاري، وذلك عقب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجلسة الصلحية التي تم عقدها ظهر اليوم الاربعاء بمقر الولاية، بحضور ممثل عن وزارة الإشراف، وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بقابس،علاوة على المتفقد الجهوي للشغل والطرف النقابي.

وأوضح بوعزة أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشمل حسن الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، مع إعادة توزيع الحافلات الموجودة بمستودع الشركة الجهوية للنقل بقابس، بما يسمح بتحسين حالة الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بوكالات النقل بقبلي ودوز وسوق الأحد، وذلك عبر تغيير الحافلات التي تمتلكها حاليا بأخرى أفضل منها حال،ا مع إضافة حافلة جديدة إلى الاسطول الذي تمتلكه جهة قبلي.

كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تمكين جهة قبلي من نسبة من الاقتناءات الجديدة من الحافلات، مع مراعاة الجهة في الانتدابات والتسميات بحسب عدد السكان والوكالات، إلى جانب إصلاح 7 حافلات معطبة تقبع بمستودع الشركة بقبلي وإعادتها للعمل في أقرب وقت، فضلا عن انتداب 3 سواق جدد، وتسوية وضعية بعض العملة، سواء من حيث النقلة أو الإلحاق، مع ترقية 4 أعوان من جهة قبلي إلى رتبة مراقب.

وفي ذات السياق، تم الاتفاق أيضا على تعزيز أسطول الحافلات المخصصة للنقل المدرسي بـ 3 حافلات كبيرة الحجم ومثلها صغيرة الحجم من ديوان الخدمات المدرسية، وذلك مع نهاية السنة الدراسية الحالية، علاوة على تغيير المقر الحالي للإدارة الجهوية للنقل بقبلي إلى مقر آخر لائق بالشركة، ومنح هذه الإدارة كافة الصلاحيات وتسليم مختلف الوثائق التي يستحقها أعوانها من الجهة دون الرجوع إلى الشركة الجهوية للنقل بقابس.

وأضاف بوعزة أنه الاتفاق شمل كذلك استكمال أشغال مستودع الحافلات بقبلي في القريب العاجل، مع تسوية الوضعية القانونية لمستودع الشركة بسوق الأحد، فضلا عن مواصلة التفاوض حول بعض النقاط الأخرى مع ممثل الشركة الجهوية للنقل بقابس خلال شهر جوان الجاري.

يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بقبلي كان قد أصدر خلال شهر أفريل الماضي لائحة مهنية دعت إلى تحسين ظروف العمل، خاصة من حيث وضعية الحافلات العاملة على مختلف الخطوط بالجهة، والتي تجاوز عمر أغلبها 25 سنة من العمل الفعلي، مع تعطب أكثر من ثلثيها، وتعزيز الرصيد البشري لوكالات النقل بكل من قبلي ودوز وسوق الأحد، واستكمال مشروع مستودع الحافلات بالجهة، والإسراع بتوفير مستلزمات إصلاح الحافلات المعطبة.

وقد تم تنفيذ إضراب جهوي في قطاع النقل العمومي يوم 10 ماي المنقضي، تلاه التلويح بتنفيذ إضراب جهوي ثان يومي 6 و7 جوان الجاري، في صورة عدم التفاعل الايجابي مع المطالب التي يرفعها الطرف النقابي.