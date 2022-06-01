زغوان: الاحتفاظ بإطارشبه طبي بمستشفى الفحص من أجل تدوينة “فايسبوكية”



أذنت النيابة العمومية بزغوان، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ بإطار شبه طبي بالمستشفى المحلي بالفحص، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، وذلك على إثر دعوى قضائية رفعها ضده مدير المستشفى، من أجل تدوينة نزلها على صفحته الخاصة، واعتبر المدير أنها تنطوي على “مساس بكرامته وتشويه لسمعته”، حسب المعطيات المتوفرة، في ظل رفض مدير المستشفى الإدلاء بأي تصريح في الغرض.

وأفاد كريم الحسيني، المدير الجهوي للصحة ، بأن “التدوينة” موضوع القضية “جاءت على إثر نقلة عامل بأحد مستشفيات العاصمة إلى مستشفى الفحص بقرار من وزارة الصحة، وهو ما أثار اعتراض العاملين بالمستشفى، بما في ذلك الطرف النقابي، بدعوى سوء سلوك هذا العامل الذي أدى إلى نقلته تأديبيا”.

ولفت إلى أنه “سعى إلى تطويق هذا الخلاف إداريا، دون اللجوء إلى القضاء، حرصا على سلامة المناخ الاجتماعي بالمرفق الصحي، إلا أن تباين المواقف بين الطرفين النقابي والإداري بالمستشفى حال دون ذلك”، معتبرا أن “الموضوع أصبح شخصيا بين الطرفين المتنازعين”.

وقد خلف هذا الموضوع جدلا واسعا بالمنطقة، وجد خلاله الإطار شبه الطبي مساندة كبيرة من المجتمع المدني ومن العاملين بالقطاع، نظرا لحماسه في الدفاع على مصالح الجهة وغيرته على القطاع الصحي، معتبرين أن هذه العملية “كيدية”، وفق تقديرهم.