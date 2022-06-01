توننداكس ينهي حصة الاربعاء على ارتفاع طفيف وسط تداولات قاربت 9ر1 مليون دينار

أنهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الإربعاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 08ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 03ر7383 نقطة وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجلت السوق تداول، زهاء 9ر1 مليون دينار وقد حصلت بنك تونس العربي الدولي،على حصة في حدود 10 بالمائة من التداولات واستفادت “اورو سيكل” من حصة مماثلة.

وتصدر سهم “سالكوم”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 260ر4 دينار في حين حقق سهم “بي هاش” للايجار المالي، ارتفاعا بنسبة 3ر4 بالمائة لينهي الجلسة عند مستوى 700ر1 دينار.

وتراجع سهم “مونوبري”، بنسبة 6ر1 بالمائة ليقفل عند مستوى 500ر4 دينار يليه سهم “نيوبودي لاين” بنسبة 26ر1 بالمائة ليفقل الجلسة على سعر في حدود 280ر6 دينار.