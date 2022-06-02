عاجل-نشرة متابعة: درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان خلال نهاية الأسبوع..

تتواصل الحرارة في ارتفاع تدريجي مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات إلى نهاية الأسبوع لتتجاوز المعدلات العاديّة لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة.

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، الخميس، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

وفي ما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة بمختلف الولايات :

الولاية

الحرارة القصوى

الجمعة

03/06/2022 السبت 04/06/2022 الاحد 05/06/2022

تونس الكبرى 40 42 37

بنزرت 41 35 35

نابل 32 36 36

زغوان 41 43 42

باجة 43 45 42

جندوبة 44 45 42

الكاف 42 43 43

سليانة 41 41 44

سوسة 39 42 41

المنستير 37 39 38

المهدية 31 34 37

القيروان 42 43 44

سيدي بوزيد 40 40 41

القصرين 39 39 39

قفصة 41 41 41

توزر 45 43 43

قبلي 43 43 42

صفاقس 34 36 36

قابس 31 33 35

مدنين 41 40 39

تطاوين 41 40 40

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تحيين محتوى النشرة حسب تطور الحالة الجوية.