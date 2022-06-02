جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 2 جوان 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض الأخبار الوطنية والمتفرقات من أبرزها تصريح الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم حول الاكتتاب للقرض الرقاعي الوطني وتدوينة للقاضية المتقاعدة كلثوم كنو انتقدت فيها قرار اعفاء عدد من القضاة اضافة الى أن ميناء سوسة يستقبل ثاني باخرة سياحية في شهر .

وقد أورد موقع اذاعة ” شمس أف أم ” مداخلة هاتفية للرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم لبرنامج “الماتينال ” اعتبر فيها ، أن الاكتتتاب أصبح عملية روتينية دأبت علها الدولة التونسية منذ حوالي 6 سنوات .

وأضاف كرم ، أن من بين مصادر تمويل الخزينة هواعتماد خط تمويل بالعملة الأجنبية عن طريق البنوك التونسية ، موضحا أن تمويل الخزينة بالعملة الأجنبية أفضل من تمويلها بالدينار التونسية .

وشدد ذات المصدر، على ضرورة اجراء الاصلاحات اللازمة والانطلاق في الاصلاحات التي تهم المالية العمومية وتقليص النفقات غير الضرورية .

وجدير بالذكر، أن اطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يأتي بعد أكثر من شهرين من اغلاق الاكتتاب في القسط الأول ، الذي تمكن من جذب اكتتاب تجاوز الهدف المرسوم ب160 بالمائة وتحقيق مبلغ 555 مليون دينار تم توجيه لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 .

وتطرق موقع “راديو ماد ” ، الى تدوينة للقيادي في حراك ” توانسة من أجل الديمقراطية ” نشرها على صفحته الرسمية على موقع “الفايسبوك ” علق فيها على الأمر الرئاسي القاضي القاضي باعفاء 57 قاضيا حيث اعتبر أن هذا القرار “مجزرة في القضاء ” .

واضاف المكي، أن رئيس الجمهورية يريد أن يسجن معارضيه ورافضي مشروعه الاستبدادي حسب قوله .

وفي سياق متصل ، نشر موقع قناة “نسمة ” تدوينة للقاضية المتقاعدة كلثوم كنو، انتقدت فيها قرار اعفاء عدد من القضاة ، مشيرة الى أنه تم اعفاء عدد من القضاة لأنهم نقدو موقف السيد الرئيس ليس لأنهم مرتشين ولا فاسدين “.

وأفاد موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” ، أن الميناء التجاري يستقبل بسوسة ، اليوم الخميس ، باخرة سياحية على متنها 360 راكبا من جنسيات مختلفة أهمها البريطانية والألمانية والفرنسية الأمريكية .

وبحسب سفيان بوغزالة متفقد سياحة ووكالات أسفار بالمندوبية الجهوية للسياحة بسوسة ، سيقوم السياح بزيارات ورحلات سياحية للمدينة العتيقة بسوسة وأهم المعالم الأثرية بها .كما ستكون وجهتهم مدن القيروان والمنستير والمهدية .

وأضاف الموقع ، أن هذه الرحلة تعد الثانية خلال هذا الشهر التي تحط بميناء سوسة على أن تعقبها رحلة ثانية خلال شهر سبتمبر .

وفي أخبار متفرقة ، نشر موقع “سكاي نيوز” ، أنه مع اقتراب فصل الصيف فوجىء اللبنانيون خصوصا أصحاب الأجور المتوسطة ، بارتفاع رسوم الدخول الى المسابح ومناطق الألعاب المائية ، بعدما وضعت المنتجعات السياحية أسعارها لهذا الموسم .

وتضاعفت أسعار المنتجعات هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، حتى أن بعض المؤسسات وضعت تسعيرتها بالدولار، مما جعل كثيرا من المعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي يقارنون الأسعار بالدول المجاورة ، وتبين أن الرحلة الى الشواطىء التركية قد تبدو أرخص من الاصطياف في لبنان وفق ذات الموقع .

وأشار ذات الموقع ، الى أن بعض المناطق في الامارات تشهد خلال الفترة بين 6 جوان الجاري و7 جويلية المقبل ، ظاهرة فلكية غريبة وفق ما

ذكرته جمعية الامارات للفلك .

وأرجعت الجمعية ، السبب في الظاهرة الفلكية الى تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق ، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الامارات وفق ما ورد في ذات الموقع .