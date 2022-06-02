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اضراب عام بهذه الولاية يشمل القطاعين العام والخاص..وهذا تاريخه..#خبر_عاجل

2022/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، أن الإضراب العام الجهوي الذي سيتزامن مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر يوم 16 جوان الجاري سيشمل القطاعين العام والخاص.

وصرح يوسف العوادني، اليوم الخميس 02 جوان 2022، بأن الهيئة الإدارية الجهوية أقرت يوم غضب خاصة وأن جهة صفاقس أصبحت جهة محرومة ومنسية وتعيش على وقع الفضلات المتراكمة منذ أكثر من 8 أشهر .

ولفت الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تراتيب الإضراب العام الجهوي وفق شمس أف أم.

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