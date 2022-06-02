بداية من الغد: اللجنة الاقتصادية تعقد أولى اجتماعاتها..وهذه الأحزاب فقط هي المدعوة..

كشف الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنّ اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية ستعقد أولى اجتماعاتها يوم السبت الموافق لـ 4 جوان 2022 بدار الضيافة.

وصرّح الصادق بلعيد في تصريح لاذاعة موزاييك بأنّه تمّت دعوة 40 شخصا، من بينهم منظّمات وطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إضافة إلى دعوة شخصيات من المجتمع المدني.

وأكّد بلعيد أنّه تمّت دعوة الأحزاب السياسية الداعمة لقرارات 25 جويلية فقط.

وأوضح قائلا: “بالنسبة للأحزاب السياسية لن نقبل إلاّ الأحزاب التي قبلت قرارات 25 جويلية، ومن رفضها لن أقبله، لن استقبل إلاّ من ينظرون إلى الأمام..”