القصرين: إعطاء إشارة إنطلاق أشغال تزويد 128 عائلة أصيلة منطقة “بوكحيل” بسبيطلة بمياه الشرب



أُعطيت، اليوم الخميس، إشارة إنطلاق أشغال تزويد 128 عائلة أصيلة منطقة “بوكحيل” الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، بالماء الصالح للشراب، وذلك في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجهوي للتنمية بالقصرين، وشركة أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية “سارغاز”، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية للشركة، الذي يهدف الى المساهمة في تحسين البنية التحتية الأساسية للمناطق المحاذية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية، وتوفير المرافق الضرورية لمتساكنيها، لاسيما الماء الصالح للشراب ومياه الري .

وبين والي القصرين، عادل المبروك، في تصريح لـ(وات)ـ لدى اشرافه على إعطاء إشارة المشروع، أن أشغال ربط منطقة “بوكحيل” بشبكة الماء الصالح للشرب تشمل مدّ 11500 متر خطي من القنوات قطر 110 مم و200 مم، وربطها بالشبكة العمومية للماء الصالح للشراب، مبرزا أن كلفة المشروغ تقدر بـ816 ألف دينارـ وحددت مدة الإنجاز بـ6 أشهرـ وهو يشمل دوار الرزايقية 1 و2 ، وأولاد الهاني، والتجمع السكني الكائن وراء المدرسة الإبتدائية بالمنطقة .

وذكر الوالي، بالمناسبة، أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجهوي للولاية وشركة “سارغاز”، تتضمن مجموعة من المشاريع التي تهم الماء الصالح للشراب على غرار مشروع تجهيز وكهربة بئر عميقة بمنطقة “أولاد مبارك” في معتمدية ماجل بلعباس، وحفر بئر عميقة بمدينة ماجل بلعباس، إلى جانب حفر بئر عميقة قصد توفير الماء الصالح للشراب لمنطقة “أولاد خليفة” بسبيطلة، مع حفر بئر عميقة ثانية لتمكين متساكني منطقة “قرعة العطش” بسبيطلة من هذا المرفق الحيوي.

وأوضح في سياق متصل، أن أشغال انجاز هذه المشاريع، انطلقت مؤخرا وهي متواصلة، حاليا ومنها من بلغ اشواطا متقدمة في الإنجاز وحاليا في طور الدراسات لمدّ الشبكات وتجهيز البئر، على غرار مشروع تزويد منطقة “قرعة العطش” بالماء الصالح للشراب.

وسجلت أشغال ربط 128 عائلة في منطقة “بوكحيل” احتجاجات من قبل عدد من متساكني التجمعات السكنية القريبة من أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية “سارغاز”، احتجاجا على عدم ربطهم بشبكة الماء على غرار بقية المتساكنين رغم مرور الشبكة بالقرب منهم وحاجتهم الملحة لهذا المرفق الحيوي، وفق تصريحات متطابقة لعدد منهم لـ(وات) .

وردا على هذا الاشكال، أكد والي الجهة، على أنه تم تكليف مصالح إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للقيام بالدراسات اللازمة لربط كل التجمعات السكنية المحيطة بشركة “سرغاز” التي لم يشملها المشروع، والتعهد بتكاليف الربط مناصفة بين المجلس الجهوي وهذه الشركة، مؤكدا أن المجهودات متواصلة في سبيل تفعيل عديد المنظومات المائية لتفادي النقص المسجل في هذا المرفق الحيوي في بعض المناطق، منها منطقة بودرياس الحدودية في معتمدية فوسانة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين المجلس الجهوية للتنمية و”الصوناد.”