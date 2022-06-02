حملة وطنية مستقلة “لإسقاط استفتاء 25 جويلية”

حراك 25 جويلية يعلن عن الشروع في تنظيم حملة تفسيرية وتوعوية لإنجاح الاستفتاء

أستاذ في علم الفيروسات: جدري القرود لا يمتلك خاصيات وبائية تجعل منه جائحة واسعة الانتشار مثل فيروس كورونا

مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تستنكر عزل رئيس الجمهورية لقضاة

المغرب يسجل أول إصابة بجدري القرود..

2022/06/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, المغرب

أعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الصحة، الخميس، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود.

وأفاد المصدر أن الحالة المسجلة لمسافر قادم من دولة أوروبية، ورصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي بخصوص انتشار جدري القرود.

وكان المغرب قد عزز إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بعد أن سجلت جارته الشمالية إسبانيا ودول أوروبية أخرى إصابات مؤكدة بجدري القرود.

وتقوم السلطات الصحية في المملكة من خلال المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، على متابعة الوضعية الوبائية العالمية لفيروس جدري القرود وجميع التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار المرض الفيروسي داخل المملكة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أصدرت دليلا للتوعية بهذا المرض قبل دخوله المملكة، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة على الفور إلى السلطات الصحية من أجل عرضها على التشخيص الطبي.

 

وكالات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn