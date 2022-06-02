فظيع: “عطّار” يعتدي بالفاحشة على طفلة..

تعهدت مصلحة وقاية الأحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية إمرأة في حق ابنتها القاصر (من مواليد 2015) على اثر تعرضها للاعتداء بفعل الفاحشة من قبل شخص داخل محله المعد لبيع المواد الغذائية بجهة رواد.

وبسماع والدة المتضررة أفادت أنها تولت ارسال ابنتها لمحل المعني الذي يقطن بنفس الحي لتمكينه من مفاتيحه، حيث بعودتها تفطنت بتحوز ابنتها على قطع “علكة” والتي باستفسارها أفادت أن المعني تولى تمكينها منها بعد تعمده الاعتداء عليها بفعل الفاحشة.

وبإحضار المظنون فيه وسماعه أنكر كل ما نسب إليه مؤكدا أنه تولى فعلا مدها بقطع العلكة دون أن يصدر منه أي تصرف فاحش تجاهها.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه والأبحاث متواصلة، وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني.