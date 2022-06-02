المنستير: حجز 89 ألف لتر من المياه المعدنية في مخزن بالبقالطة بسبب إخفاء بضاعة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، اليوم الخميس، بالاشتراك مع فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة، خلال عملية مداهمة لمخزن بالبقالطة، 89 ألف قارورة مياه معدنية سعة نصف لتر للقارورة الواحدة، بقيمة مالية قدرها 20 ألف دينار، وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للتجارة.

وجاءت عملية المداهمة بإذن من النيابة العمومية، وذلك بعد ورود معلومات بشأن تعمد شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة منتصبة بمدينة البقالطة، إخفاء كميات من المياه المعدنية بمخزن.

ووقع استدعاء المعني بالأمر لاستكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر البحث المستوجبة ضدّه في الغرض، حسب الإدارة الجهوية للتجارة.