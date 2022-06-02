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الحرس البحري بسوسة ونابل يحبط عمليتي اجتياز للحدود البحرية

2022/06/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقتي الحرس البحري بسوسة ونابل، صبيحة اليوم الخميس، من إحباط وضبط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا، وذلك على بعد 36 ميلا بحريا شرق سواحل سوسة، وفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش.

وأوضح بلحوش أن 11 مجتازا، من بينهم إمرأة وثلاثة من أبنائها القصر، اثنان منهم يحملون إعاقة بصرية، تم ضبطهم في عمليتي الاجتياز، مضيفا أن عناصر الحرس البحري بادروا بإنقاذ المجتازين بعد بداية تدفق المياه لأحد الزورقين.

وقد اتضح، وفق ذات المصدر، أن 3 أشخاص من بين المجتازين، مفتش عنهم في قضايا حق عام مختلفة.

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