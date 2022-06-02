لقاء تشاوري وتنسيقي بين هيئة الانتخابات و “الهايكا” بخصوص الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء المقبل

مثل دعم التشاور والتنسيق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي (الهايكا)، والالتزامات المحمولة على كل طرف، في إطار الاعداد لإصدار قرار مشترك يضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعي البصري للحملة الانتخابية للاستفاء الوطني، محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس، رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بوفد عن “الهايكا برئاسة” النوري اللجمي.

وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الوطني حول مشروع الدستور المقبل، والمنتظر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل.

وأكد الطرفان، أهمية ضمان حريّة التعبير والمساواة في نفاذ كل الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى كافة وسائل الاعلام السمعي البصري العمومية والخاصة والجمعياتية، وفقا للشروط والقواعد التي يضبطها القانون والقرارات الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرارات المشتركة.

واتفق الطرفان، على إحداث لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية، قصد مواصلة النظر في صياغة الاتفاقية المشتركة، مع احترام الآجال التي تضبطها رزنامة الاستفتاء.

وقد حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة وعدد من اعضائها الى جانب اعضاء في مجلس “الهايكا”.