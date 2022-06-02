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عاجل-نشرة متابعة: تحذير من ارتفاع من لدرجات الحرارة وشهلي صباح الغد..

2022/06/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتراوح درجات الحرارة، ليل الجمعة، بين 28 و33 درجة وتكون بين 24 و 28 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط في ظل توقعات بهبوب رياح الشهيلي صباح غد الجمعة.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره، مساء الخميس، ان يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب مناطق البلاد في حين تكون الرياح نشطة نسبيا قرب السواحل الشمالية و البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطربا بالسواحل الشرقية.

وتشير بيانات المعهد الى ان درجات الحرارة ستتراوح، صباح غد الجمعة، بين 36 درجة ببنزرت والمناطق الشمالية مع هبوب رياح الشهيلي وتصل الى 38 درجة ببرج الخضراء مع هبوب رياح قوية بقبلي وتوزر.

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