توننداكس ينهي حصة الخميس على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، الخميس، عند الاغلاق، بنسبة 2ر0 بالمائة ليدرك مستوى 95ر7369 نقطة وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت السوق تداول زهاء 4ر2 مليون دينار، واستفادت شركة “مونوبري” من حصة تقارب 13 بالمائة من اجمالي التداولات اي ما يقارب 304ر0 مليون دينار.

وتصدر سهم “سوتماي”، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل عند مستوى 600ر2 دينار في حين ارتفع سهم “مونوبري” بنسبة 3ر3 بالمائة ليبلغ مع نهاية التداولات 650ر4 دينار.

وتراجع سهم “بي هاش” للايجار المالي بنسبة 1ر4 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 630ر1 دينار يليه سهم المعامل الآلية بالساحل الذي خسر 85ر3 بالمائة ليقفل الحصة عند مستوى 250ر1 دينار.