وزارة الصحة: انطلاق شحن الأدوية والمعدات الخاصة بعمل البعثة الصحية للبقاع المقدسة

انطلقت وزارة الصحة اليوم الجمعة في عملية شحن الأدوية والمعدات الخاصة بعمل البعثة الصحية للبقاع المقدسة بالملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن الأدوية التي يتم شحنها تتضمن جميع العناوين التي تشمل الأمراض المتداولة أو المزمنة على غرار أمراض الحساسية والأمراض الجلدية وأمراض العيون والجهاز الهضمي والسكري وأمراض القلب والشرايين والأمراض الصدرية والباطنية والإنعاش الطبي إضافة إلى أدوية تندرج في إطار تدخلات طبية مختلفة.

وتضمنت الشحنة أيضا جملة من الاكسسوارات والمعدات الطبية إلى جانب وسائل الوقاية من الكوفيد والأمراض السارية.

وتولى فريق التنظيم إعداد الأدوية والمستلزمات حسب الاختصاص وحسب الوجهة (مكة المكرمة المدينة المنورة عرفات منى) وأياض حسب الحجيات الصحية للحجيج التونسيين.

يذكر أن عدد الحجيج التونسيين للبقاع المحدسسة حدد هذا العام ب 4792 شخصا.