بتصفيات كاس امم افريقيا : بوتسوانا – تونس بملعب مدينة “فرانسيس تاون” البوتسوانية على الساعة 14

يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم يوم الاحد 5 جوان الجاري نظيره البوتسواني في اطار الجولة الثانية من تصفايت المجموعة الثالثة ضمن تصفايت كاس امم افريقيا ( كوتديفوار 2023 ).

وستدور المباراة بملعب اوبيد ايتاني شيلومي بمدينة فرانسيس تاون البوتسوانية ( 400 كلم شمال شرق العاصمة غابورون ) بداية من الساعة 15 بعد الزوال توقيت محلي ( س14 توقيت تونس) حسب ما افادت به الجامعة البوتسوانية لكرة القدم .

ويتسع الملعب ل27 الف متفرج .وسبق للترجي التونسي ان خاض بنفس الملعب في مارس الماضي مباراة تصفيات رابطة الابطال الافريقية 2021-2022 مع نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني ضمن دور المجموعات