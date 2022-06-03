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سوسة: الإطاحة بمروج مخدرات مقيم بالخارج وشريكه

2022/06/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أطاحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الجمعة، على إثر نصب كمين، بمروج خطير للمخدرات، يبلغ من العمر 42 سنة ويقيم بالخارج، ينشط في عمليات إدخال مخدر الكوكايين الخام إلى بلادنا من أوروبا، وفق ما أكده لـ(وات)، مصدر أمني بالجهة.

وأضاف ذات المصدر، أن ذات الوحدة تمكنت كذلك، من إلقاء القبض على شريكه، وهو كهل أصيل دولة مجاورة، وحجزت 350 غرام من مادة الكوكايين الخام و21 الف دينار من العملة تونسية، وآلة حاسبة للنقود الورقية.

وقد أذنت النيابة العمومية، وفق المصدر الامني، بالإحتفاظ بالطرفين وفتح بحث معمق حول هذه العصابة.

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