بنزرت: استرجاع عقار دولي صناعي بتينجة يمسح 2100 متر مربع

أفادت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت، نهلة مومن، أنه تم اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إخلاء واسترجاع لعقار دولي ذو صبغة صناعية بمعتمدية تينجة وإعادة توظيفه في إطار دفع الاستثمار والتشغيل بالمنطقة.

وأوضحت ذات المصدر، لـ(وات)، أنه تم اليوم تنفيذ قرار استرجاع للعقار، وهو عبارة عن محل صناعي يمسح 2100 متر مربع منجز بالمنطقة الصناعية بتينجة في إطار مكونات مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية تينجة لفائدة المجلس الجهوي سنة 2016، وذلك بعد إخراج المتسوغ لعدم الخلاص.

وأضافت، أنه سيتم في الاثناء إجراء بتة عمومية لإعادة توظيف العقار وتسويغه، وذلك في اطار دفع الاستثمار والتشغيل بالمنطقة.

يشار إلى أن الكاتب العام لولاية بنزرت، حمادي بن عمر، تولى الاشراف على اللّجنة المكلفة بتنفيذ قرار الاخلاء والاسترجاع، وذلك بتكليف من والي الجهة،بحضور كل من معتمد المنطقة بالنيابة، زياد حرز الله، ورئيس بلدية منزل بورقيبة، سليم حراقة، ورئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية، نهلة مومن.