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عاجل: مستشار الغنوشي يهاجم رئيس الجمهورية..

2022/06/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بلقاسم حسن، اليوم الجمعة 03 جوان 2022، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يعبث بالدولة ولا أحد يفهم ماذا يريد رئيس الدولة.

واضاف حسن في تصريح لشمس اف ام، إن الرئيس سعيّد انقلب على الدستور وغدر بالأمانة وهو يريد أن يكون البرلمان والحكومة والقضاء والآمر الناهي لكن يخفى عنه أنه لا يعرف الشعب التونسي وكأنه ليس منه حسب تعبيره.

ولفت القيادي في حركة النهضة إلى أن سعيّد صوت له في الدور الأول حوالي 600 ألف مواطن فقط لكن في الدور الثاني جزء كبير ممن صوت له هم أبناء حركة النهضة وائتلاف الكرامة لكنه انقلب عليهم.

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