تم استدراجه من قبل فتاتين: سرقة سيارة شخص باستعمال الحيلة..وهذه التفاصيل..

على إثر تقدم مواطن للوحدات الامنية بجبل الجلود واعلامه عن تعرضه لسرقة سيارته باستعمال الحيلة بعد أن تم استدراجه من قبل فتاتين لتنظيم سهرة خاصة الا انه وبعد توقفهم بأحد الاماكن المنزوية تفاجأ بإحداهما وهي تشغل السيارة و تقوم بالفرار بها رفقة صديق لها….

وقد تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة من مختلف الوحدات المتواجدة و في ظرف وجيز جدا تم تحديد المكان الذي يتواجدون به لتتم محاصرتهم و القاء القبض عليهم و بتفتيش السيارة تم العثور على كمية من مخدر الزطلة و آثار لاستعمال مخدر الكوكايين و مبلغ مالي هام….

و الأبحاث ماتزال متواصلة في شأن جميع الأطراف….