القبض على إمرأة محل 26 منشور تفتيش وصادر في شأنها أحكام تقضي بسجنها 70 عام و6 أشهر….

على إثر توفر معلومات لدى لقوات الامن بمركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية مفادها تردد إمرأة مستراب في شأنها على إحدى المقاهي بجهة حدائق قرطاج للغرض تم متابعتها و مراقبة تحركاتها الى حين الايقاع بها…..

وبعد التحري معها وعرض هويتها على الناظم الآلي تبين أنها محل 26_منشور تفتيش من أجل “إصدار صكوك بدون رصيد التحيل وخيانة مؤتمن” وصادر في شأنها من أجل ذلك أحكام سجنية تقضي بسجنها لمدة 70 عام و06 أشهر ومحل قضية عدلية من أجل التحيل وبطاقة جلب قضائية لدى وحدات أمنية مختلفة.

بمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها والاحتفاظ بها والابحاث متواصلة….