توننداكس ينهي معاملاته الاسبوعية متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة وسط تداولات ضعيفة القيمة

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، معاملات الاسبوع الممتد من 30 ماي الى 3 جوان 2022، على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة، ليصل مستوى 61ر7341 نقطة، وسط حجم تداولات ضعيفة القيمة في حدود 8ر11 مليون دينار، بمعدل تداول يومي بقمية 4ر2 مليون دينار في ظل تبادل الكتل.

واعتبر الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية” ، في تحليله لتطور السوق المالية، ان الاداء السنوي لـ”توننداكس”، قد سجل تحسنا بنسبة 2ر4 بالمائة.

وتصدر سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي، قائمة الارتفاعات بنسبة 6ر22 بالمائة، ليقفل الاسبوع على سعر 650ر0 دينار، وسط تداول بقيمة 63 مليون دينار.

وتموقع سهم “سالكوم” في خانة الاسهم الاكثر ربحا، ليتطور بنسبة 12 بالمائة وليختتم الاسبوع على سعر 580ر4 دينار، في ظل تداول بنسبة 19 مليون دينار.

في المقابل، صنف سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ضمن الاسهم الاكثر تراجعا طيلة الاسبوع بنسبة 7ر12 بالمائة وليقفل على سعر 650ر3 دينار، دون تسجيل اي تبادل.

وتراجع سعر سهم شركة صنع المشروبات بتونس، بدوره، بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 15 دينار،حاصدا تدولات بقيمة 4ر1 مليون دينار وهي اعلى قيمة خلال الحصة.