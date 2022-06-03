يهم المترشحين للباكالوريا: إمكانية الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية

أفادت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد الخاصة والعمومية والمترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2022، الاطلاع بداية من 10 الى 13 جوان 2022 على أعداد ورموز المراقبة المستمرة الراجعة إليهم بالنظر عبر موقع www.edunet.tn

ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول الى الموقع الالكتروني www.edunet.tn للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة (المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في التربية البدنية، المعدل النهائي في الاشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا).

وأضاف البلاغ انه في حال التفطن إلى وجود خطأ، يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع الالكتروني المذكور ويسلمه الى ادارة المعهد بالنسبة الى التلاميذ المرسمين بالمعاهد الخاصة والعمومية في أجل أقصاه 14 جوان 2022.

ويبلغ عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2022، أكثر من 134 ألف مترشح موزعين على 105738 مترشحا في المعاهد العمومية، و20459 في المعاهد الخاصة، و8753 مترشحا فرديا.

وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا دورة 2022 في دورتها الرئيسيية يوم 8 جوان الجاري إلى غاية 15 جوان فيما سيقع التصريح بالنتائج للدورة الرئيسية يوم 26 جوان 2022.

أما بالنسبة إلى دورة المراقبة فستنطلق يوم 28 جوان الى غاية 1 جويلية 2022 على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 9 جويلية 2022.