عاجل: انهاء تكليف مسؤولين بوزارة النقل..

أعلنت وزارة النّقل اليوم الجمعة 3 جوان 2022 عن إدخال تحويرات بالإدارات الجهوية للنقل، وهي كالتالي:

– إنهاء تكليف توفيق بوعلّاق بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية قفصة؛

– إنهاء تكليف زياد الدريسي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية الكاف؛

– إنهاء تكليف حسام الدّين بالرّابحي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية سيدي بوزيد؛

– إنهاء تكليف الحبيب عمّار بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية منوبة؛

– إنهاء تكليف حبيب العويني بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية بنزرت؛

– إنهاء تكليف عائشة مبروكي النصيري بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية أريانة.