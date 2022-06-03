عاجل: انهاء تكليف مسؤولين بوزارة النقل..

أعلنت وزارة النّقل اليوم الجمعة 3 جوان 2022 عن إدخال تحويرات بالإدارات الجهوية للنقل، وهي كالتالي:
– إنهاء تكليف توفيق بوعلّاق بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية قفصة؛
– إنهاء تكليف زياد الدريسي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية الكاف؛
– إنهاء تكليف حسام الدّين بالرّابحي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية سيدي بوزيد؛
– إنهاء تكليف الحبيب عمّار بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية منوبة؛
– إنهاء تكليف حبيب العويني بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية بنزرت؛
– إنهاء تكليف عائشة مبروكي النصيري بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية أريانة.