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عاجل: انهاء تكليف مسؤولين بوزارة النقل..

2022/06/03 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة النّقل اليوم الجمعة 3 جوان 2022 عن إدخال تحويرات بالإدارات الجهوية للنقل، وهي كالتالي:

– إنهاء تكليف توفيق بوعلّاق بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية قفصة؛
– إنهاء تكليف زياد الدريسي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية الكاف؛
– إنهاء تكليف حسام الدّين بالرّابحي بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية سيدي بوزيد؛
– إنهاء تكليف الحبيب عمّار بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية منوبة؛
– إنهاء تكليف حبيب العويني بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية بنزرت؛
– إنهاء تكليف عائشة مبروكي النصيري بتسيير الإدارة الجهويّة للنقل بولاية أريانة.

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