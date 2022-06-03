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الهيئة الإنتخابية تقرّر تعليق جميع الانتخابات البلدية الجزئية المبرمجة أو قيد التنظيم

2022/06/03 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عن تعليق جميع الانتخابات البلدية الجزئية، سواء كانت مبرمجة أو قيد التنظيم، بما فيها الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية بني مطر المزمع إجراؤها يومي 4 و5 جوان 2022 وذلك لتزامنها مع رزنامة الاستفتاء.

وأضافت الهيئة في بلاغ أصدرته على إثر انعقاد مجلسها صباح اليوم الجمعة، أن تنفيذ هذه الانتخابات “سيُستأنف حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات”.

وكان رئيس الجمهورية أعلن عن قرار تنظيم استفتاء، بتاريخ 25 جويلية 2022، لوضع دستور لجمهورية جديدة.

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