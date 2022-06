Do يقدم ” عرض حصري ” مع العديد من المفاجآت

تواصل Ooredoo مفاجأة مشتركيها بعروضها وتقدم هذه المرة ميزات جديدة لعرضها الرقمي Do.

تندرج إعادة التصميم من إحداث ثورة في عرض Do الحالي، من خلال تنفيذ تجربة حرفاء تعد الأكثر مثالية وسلاسة، وميزات حصرية وقائمة اختيارات جديدة وتقديم خدمة القيمة المضافة VAS.

انطلاقا من حرصها الدائم لإرضاء حرفائها، تقدم Ooredoo عروضا مصممة خصيصا لتتماشى مع متطلبات السوق المتزايدة. يقدم هذا العرض خدمات شخصية بأفضل الأسعار في السوق. بين الألعاب والموسيقى والفيديو عند الطلب (VOD)، ويمكن للمشتركين الاستفادة من المحتوى الغني.

وصرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo بتونس “نظرا لنجاح عرض DO والاشتراك الهائل من الحرفاء الشباب، قررنا تطوير هذا العرض بشكل أكبر لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل أفضل والسماح لهم بعيش أفضل تجربة للمستخدم. ويعد عرض DO ثوريا مع سهولة الاستخدام ويتميز كذلك بكرمه من حيث الباقات والمستجدات“.

عجلة DO 2.0

يعود عرض DO مع الكثير من الميزات والمفاجآت الجديدة لتشجيع المشتركين على الانخراط في العرض الجديد من do 2.0.

لهذا الغرض، سيتم إطلاق لعبة عجلة الحظ الجديدة حصريا لمشتركي Do الجدد وهي متاحة كامل أيام الأسبوع ولمدة شهر، العديد من الهدايا في انتظار المحظوظين.

تصميم مبتكر

وانطلاقا من حرصها على أهمية تجربة المستخدم المتقنة، خاصة منهم الشباب الذين يقومون باتصالات كثيرة، قامت Ooredoo بدمج ميزات جديدة في الصفحة الرئيسية مثل أداة الطقس وغرفة السينما وغرفة الألعاب وذلك لتسهيل الاستعمال.

سيكون عرض رصيد المشترك Do أكثر جاذبية وبساطة مع تأثير ثلاثي الأبعاد (3D). كما تم الأخذ بالاعتبارعند إعادة التصميم تحسين التصفح عبر الهاتف المحمول لتجنب التصفح غير الضروري.

وسيتيح هذا التصميم العصري والمتطور الجديد للمستخدمين الاستفادة من جميع الخدمات والميزات في شاشة واحدة.

الطابع الشخصي على العرض، كن المشغل الخاص بك

بفضل مقاربة ” بناء خطتك الخاصة ” أو إنشاء عرضك الخاص سيسمح جهاز المحاكاة الذي تم مراجعته بالكامل من حيث التصميم لمشتركي Do بأن يكونوا قادرين على تكييف مشترياتهم وفقا لميزانيتهم واحتياجاتهم: بما يكفي لإسعاد الجيل الشاب الذي يريد تأكيد حريته في أن يكون صانع القرار عندما يتعلق الأمر بالشراء.

بصرف النظر عن مرونة جهاز المحاكاة ومعدلات البيانات الأكثر جاذبية، فإن إدخال المحتوى يعد أيضًا من الميزات الجديدة الرئيسية لعرض Do: وبالتالي سيتمكن المشترك من إضافة المحتوى المفضل في نفس الوقت، سواء محتوى VOD أو الألعاب أو رياضة أو غيرها.

Ooredoo في خدمة المواطنين



تؤكد Ooredoo مرة أخرى التزامها تجاه المجتمع التونسي وتوفر لمشتركي DO مساحة مخصصة للتسجيل في أنشطة التبرع بالدم. إن هذه المبادرة هي الأولى على تطبيقة للهاتف المحمول في تونس. وبالتالي، تشارك Ooredoo من خلال التكنولوجيا لرفع مستوى الوعي بين المستخدمين، وتشجيعهم على التبرع بالدم الذي يساعد على إنقاذ الأرواح.

مزايا وخصومات حصرية من مجموعة واسعة من الشركاء

تتعاون Ooredoo مع فيغامي كشريك جديد لتقديم مغامرة حصرية لمشتركيها. ستقدم Figamy فرصتان مجانيتين يوميا بدلا من واحدة لمشتركي Do على قائمة متنوعة من العلامات التجارية (Mama Time …). يتيح لك عرض DO أيضا الحصول على امتيازات مع شركاء آخرين مثل Club privilèges و الوصول إلى كل لائحات العلامات التجارية في جميع القطاعات الناشطة، وteskerti والعديد من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى، وهي مفيدة لتسهيل الحياة اليومية مع خصومات حصرية لمشتركي Do. ومن خلال هذه الشراكة، تدعم Ooredoo الشركات الناشئة التونسية وتسهل الحياة على مشتركيها، وهما هدفان في صميم مقاربة lلمشغل.

DO متوفر أيضا في متاجر Ooredoo



يتوفر عرض Do الآن في متاجر Ooredoo. كما يمكن للمشترك الانتقال مجانا عبر تطبيق My Ooredoo أو شراء شريحة Do عبر الإنترنت من متجر ooredoo الإلكتروني.

انضموا إلى مغامرة Do!