عاجل: الوطد يقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته على خلفية مشاركته في الهيئة الاستشارية

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين، في بلاغ له الاحد، فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب على خلفية مشاركته في الجلسة الاولى للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وأوضح الحزب ان قرار فصل الرحوي، يعود “لاصراره على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع” حسب نص البلاغ.

وأكد الحزب ان مكتبه السياسي قد اتخذ هذا القرار طبقا لما يخوله له النظام الداخلي وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل إختراق خارجي.

وكان الوطد جدد في بيان له بتاريخ 02 جوان الجاري وبعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين للمشاركة في ما سمي الحوار الوطني، رفضه المشاركة في “حوار معلوم النتائج و المخرجات” مشددا على ان كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب و يضع نفسه خارج صفوفه”.

يذكر ان منجي الرحوي عضو المكتب السياسي للوطد كان شارك امس السبت في أولى اجتماعات الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة باشارف الرّئيس المنسق للهيئة، الصادق بالعيد.