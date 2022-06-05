في أول لقاءات الحوار .. بلعيد يطلب من المشاركين تقديم تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة

سبعيني ينتحل صفة والي القصرين..وهذه التفاصيل..

النهضة تحذر من استهداف رئيسها راشد الغنوشي وتستنكر سياسة تشويه وترهيب القضاة

عاجل: وفاة تلميذ غرقا بقنال مجردة..

المهدية: احباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 53 من المفتش عنهم

2022/06/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات الحرس الوطني بالمهدية فجر اليوم الأحد 3 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل مناطق مختلفة بالجهة وفق تأكيد الناطق الرسمي
باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية كمال بالعيد .
ولفت كمال بالعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أنه تم ايقاف 8 أشخاص أصيلي ولايات مجاورة من أجل تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة علاوة على حجز مبالغ مالية لدى الموقوفين.
وأضاف المتحدث أن قوات الحرس الوطني تمكنت من جهة أخرى من إلقاء القبض على 53 من المفتش عنهم لدى المصالح الأمنية والقضائية وحررت خلال حملة أمنتها أمس السبت 99 مخالفة و95 محضرا و23 خطية رادار إلى جانب حجز 4 سيارات مفتش عنها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn