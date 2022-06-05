المهدية: احباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 53 من المفتش عنهم

أحبطت وحدات الحرس الوطني بالمهدية فجر اليوم الأحد 3 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل مناطق مختلفة بالجهة وفق تأكيد الناطق الرسمي

باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية كمال بالعيد .

ولفت كمال بالعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى أنه تم ايقاف 8 أشخاص أصيلي ولايات مجاورة من أجل تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة علاوة على حجز مبالغ مالية لدى الموقوفين.

وأضاف المتحدث أن قوات الحرس الوطني تمكنت من جهة أخرى من إلقاء القبض على 53 من المفتش عنهم لدى المصالح الأمنية والقضائية وحررت خلال حملة أمنتها أمس السبت 99 مخالفة و95 محضرا و23 خطية رادار إلى جانب حجز 4 سيارات مفتش عنها.