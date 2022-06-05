بنزرت: وفاة طفلين يبلغان من العمر 16و17سنة غرقا بسد غزالة..#خبر_عاجل

تمكن فريق من الغواصين المحترفين تابع للادارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت، السبت، من انتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر 16و17سنة توفيا غرقا بسد غزالة ،بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت.

واوضح المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ان الغريقين تلميذين اصيلي منطقة الزاقية من عمادة ركب ومن اسرة واحدة ،حيث حاول احدهما ،وفق المعطيات الاولية المتوفرة ، انقاذ الاخر من الغرق في مياه السد بعد ان اختار السباحة بالمكان وغرقا الاثنان معا في الحوض المائي الخطير للسد .

واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت انه تم باذن من النيابة العمومية تسخير فريق من وحدة الغوص بالادارة الجهوية للحماية المدنية للبحث عنهما وانتشال جثتيهما ،قبل تولي مصالح الحرس الوطني باقي الاجراءات الواجبة في مثل هذه الحوادث.

وجدد العميد كمال المليتي دعوة المواطنين للابتعاد وعدم السباحة في الاماكن الخطرة ومنها السدود والبحيرات الجبلية والشواطئ غير المحروسة.