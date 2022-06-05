تصفيات كاس امم إفريقيا للأمم 2023 (الجولة الأولى): النتائج المسجلة وبقية برنامج المباريات

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2023) وبقية برنامج المقابلات لحساب ذات الجولة الافتتاحية :

— الجولة الأولى: الأربعاء 1 جوان 2022

— المجموعة الخامسة (بكاب كوست) : غانا – مدغشقر 3 – 0

— المجموعة الخامسة (بلواندا) : انغولا – ج. افريقيا الوسطى 2 – 1

— المجموعة السابعة (ببنغازي) : ليبيا – بوتسوانا 1 – 0

— الخميس 2 جوان 2022 :

— المجموعة السابعة : تونس – غينيا الاستوائية 4 – 0

— المجموعة ال12 : موزمبيق – روندا 1 – 1

— الجمعة 3 جوان 2022:

— المجموعة الثامنة : جزر القمر – ليزوتو 2-0

— المجموعة الثانية : الطوغو – ايسواتيني 2-2

— المجموعة الثانية : بوركينا فاسو – جزر الرأس الاخضر 2-0

— المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – زامبيا 3-1

— السبت 4 جوان 2022:

–المجموعة الثالثة: ناميبيا – بوروندي 1-1

— المجموعة (6) :النيجر – تنزانيا 1-1

–المجموعة (7) : غامبيا – جنوب السودان 1-0

— المجموعة (6) بالجزائر: الجزائر- اوغندا 2-0

— المجموعة(7) بباماكو : مالي – الكونغو 4-0

— المجموعة (9) بنواقشط : موريتانيا – السودان 3-0

— المجموعة(12) بديامنياديو : السنغال – البنين 3-1

— المجموعة(9) بكينشاسا : ج. الكونغو الديموقراطية – الغابون 0-1

— الاحد 5 جوان 2022:

— المجموعة(3) بالقاهرة : مصر -غينيا

— المجموعة(3) بليلونغوي : مالاوي – اثيوبيا

— الخميس 9 جوان 2022 :

–المجموعة (1) بأبوجا : نيجيريا – سيراليون

— المجموعة (1) مكان يحدد لاحقا: غينيا بيساو- جزر موريس

— المجموعة (11) بالرباط : المغرب – جنوب افريقيا