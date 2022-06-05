تصفيات كاس امم إفريقيا للأمم 2023 (الجولة الأولى): النتائج المسجلة وبقية برنامج المباريات

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2023) وبقية برنامج المقابلات لحساب ذات الجولة الافتتاحية :
— الجولة الأولى: الأربعاء 1 جوان 2022
— المجموعة الخامسة (بكاب كوست) : غانا – مدغشقر 3 – 0
— المجموعة الخامسة (بلواندا) : انغولا – ج. افريقيا الوسطى 2 – 1
— المجموعة السابعة (ببنغازي) : ليبيا – بوتسوانا 1 – 0
— الخميس 2 جوان 2022 :
— المجموعة السابعة : تونس – غينيا الاستوائية 4 – 0
— المجموعة ال12 : موزمبيق – روندا 1 – 1
— الجمعة 3 جوان 2022:
— المجموعة الثامنة : جزر القمر – ليزوتو 2-0
— المجموعة الثانية : الطوغو – ايسواتيني 2-2
— المجموعة الثانية : بوركينا فاسو – جزر الرأس الاخضر 2-0
— المجموعة الثامنة: كوت ديفوار – زامبيا 3-1
— السبت 4 جوان 2022:
–المجموعة الثالثة: ناميبيا – بوروندي 1-1
— المجموعة (6) :النيجر – تنزانيا 1-1
–المجموعة (7) : غامبيا – جنوب السودان 1-0
— المجموعة (6) بالجزائر: الجزائر- اوغندا 2-0
— المجموعة(7) بباماكو : مالي – الكونغو 4-0
— المجموعة (9) بنواقشط : موريتانيا – السودان 3-0
— المجموعة(12) بديامنياديو : السنغال – البنين 3-1
— المجموعة(9) بكينشاسا : ج. الكونغو الديموقراطية – الغابون 0-1
— الاحد 5 جوان 2022:
— المجموعة(3) بالقاهرة : مصر -غينيا
— المجموعة(3) بليلونغوي : مالاوي – اثيوبيا
— الخميس 9 جوان 2022 :
–المجموعة (1) بأبوجا : نيجيريا – سيراليون
— المجموعة (1) مكان يحدد لاحقا: غينيا بيساو- جزر موريس
— المجموعة (11) بالرباط : المغرب – جنوب افريقيا