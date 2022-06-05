حجز قطع أثرية لدى أشخاص حاولوا إرشاء أعوان الأمن

حجزت دورية تابعة لمركز الأمن العمومي بملولش وفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمهدية، مساء السبت، تمثالين أثريين لدى أشخاص أصيلي الجهة، وفق ما صرح به كمال بالعيد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية لـ”وات”.

وأوضح بالعيد أن المحجوز تضمن، أيضا، كمية من عنبر الحوت (يستخرج العنبر من نوع من الحيتان يطلق عليها حوت العنبر وهي مادة تخرج من جوفها وتتحول إلى كتلة جراء تفاعلها مع الهواء والشمس وقد يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 40 ألف دولار).

وأضاف المتحدث، في ذات الصدد، أنه تم ايقاف أشخاص ضبط لديهم المحجوز مشيرا إلى انهم عمدوا إلى إرشاء أعوان الأمن بغاية إطلاق سراحهم.

وبين بالعيد أن القوات الأمنية احتفظت بالموقوفين، بعد استشارة النيابة العمومية، من أجل التنقيب والاتجار في المنقولات الأثرية ومحاولة إرشاء موظف عمومي.

يشار إلى أن ولاية المهدية تتميز بالعديد من المواقع والمعالم الأثرية، كثيرا ما كانت عرضة للتخريب والإهمال مع كثرة نشاط المنقبين عن الآثار بسبب غياب الحراسة والمراقبة.