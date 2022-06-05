تطوّر مؤشر أسعار الإستهلاك خلال شهر ماي 2022 بنسبة 0،9 بالمائة

زادت أسعار الإستهلاك العائلي بنسبة 0،9 بالمائة خلال شهر ماي 2022 بعد ارتفاعها بنسبة 1،4 بالمائة خلال شهر أفريل وبنسبة 0،8 بالمائة خلال شهر مارس بحسب “مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2022″، الذّي تولى نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأحد.

ويفسر ارتفاع هذه الأسعار، أساسا، بتطوّر أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 2،5 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 1،2 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0،2 بالمائة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا في حدود، 0،2 بالمائة، مقارنة بشهر أفريل 2022. ويعود ذلك بالأساس إلى الإرتفاع

المسجل في أسعار لحم البقر، بنسبة 1،5 بالمائة، ولحم الضأن، بنسبة 1،2 بالمائة، والغلال الطازجة، بنسبة 1،3 بالمائة، ومشتقات الحبوب، بنسبة 1 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 1 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3،6 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 0،9 بالمائة.

في ما يتعلّق بارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، التّي عرفت زيادة بنسبة 2،5 بالمائة، فهي تفسر، أساسا، بارتفاع أسعار مجموعة صيانة المسكن، بنسبة 1،4 بالمائة، وأسعار الكهرباء والغاز، بنسبة 12،2 بالمائة، نتيجة التعديل الأخير في مستوى التسعيرة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، بدوره، زيادة بنسبة 1،2 بالمائة مقارنة بشهر أفريل 2022 ويفسر ذلك، أساسا، إلى الإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة الأثاث والمفروشات الأرضية، بنسبة 1 بالمائة، وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية، بنسبة 1،5 بالمائة، وأسعار موّاد صيانة المنزل، بنسبة 1،3 بالمائة.