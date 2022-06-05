وفاة طفل يبلغ من العمر 16سنة غرقا في شاطئ الجوابي في كاب زبيب..#خبر_عاجل

شهد شاطئ الجوابي الصخري في منطقة كاب زبيب من معتمدية راس الجبل وفاة طفل لم يتجاوز عمره 16سنة غرقا ، بحسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول .

وبيّن المصدر ذاته لمراسل (وات) أن الغريق أصيل منطقة قرمبالية من ولاية نابل وكان قدم رفقة مجموعة من الاشخاص ضمن رحلة ترفيهية للمكان صباح اليوم قبل ان تختطفه يد المنية ظهر اليوم غرقا بشاطئ المكان .

وأضاف انه تم انتشال جثة الغريق إثر تدخّل فريق الغوص التابع لمصالح الحماية المدنية قبل تولّي مصالح الحرس الوطني البحري نقل جثمان الغريق الى المستشفى المحلي حسان بالخوجة في مدينة راس الجبل لعرضه على طبيب الصحة العمومية في انتظار تقرير النيابة العمومية .

ولاحظ نفس المصدر ان منطقة شاطئ الجوابي من المناطق البحرية الصخرية الخطرة وغير المحروسة، داعيا عموم المصطافين من ابناء المنطقة والجهة ومن خارجها إلى الابتعاد عنها والتوجّه للسباحة في الشواطئ المحروسة .