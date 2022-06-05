هذه كلفة الحج للموسم الحالي 1443هـ / 2022

حُدّدت كلفة الحج بـ 16 ألفا و400 دينار خلال الموسم الحالي 1443هـ / 2022، وفق ما ذكرته وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الأحد.

وتوزعت هذه الكلفة، بين الإقامة والخدمات ب 13 ألفا و300 دينار و سعر تذكرة السفـر ب3 آلاف و100 دينار، حسب ما أفادت به الوزارة، داعية المرسمين بالقائمات النهائية من المقبلين على الحج الى التوجه الى أقرب مكتب بريد لخلاص معلوم الحج الجملي وذلك بداية من يوم الثلاثاء 7 جوان والحصول على بطاقة مُسبقة الدَّفع e-dinar smart لتقديمها بالشبابيك الموحّدة.

كما طلبت منهم التوجّه إلى الشبّاك الموحّد بمركز ولاية الحاج حصريا، وذلك بداية من يوم الخميس 09 جوان وفقا لرُوزنامة الشبابيك الموحدة التي ستصدر لاحقا، مصحوبين بالوثائق التالية ب جواز سفر صالح لغاية فيفري 2023 و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و 03 صور شمسية بخلفية بيضاء فضلا عن شهادة التلقيح ضدّ “كوفيد 19”.