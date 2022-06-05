سوسة :حجز كوكايين وقنب هندي في عملية مداهمة لمنزل مروج مخدرات

قامت فجر اليوم الاحد فرقة الابحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني في سوسة وبعد حصر الشبهة في شخص قاطن

في منطقة حي الرياض سوسة يقوم بترويج المخدّرات مستغلّا منزله في عملية الترويج بمداهمة منزل المشتبه به الذي تحصّن بالفرار قبل وصول الدوريات.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لـ(وات) أنه تمّ بعد تفتيش المنزل حجز مادة بيضاء يشتبه أن تكون مخدّر كوكايين قدر وزنها بحوالي 85 غرامن، و27 قطعة من

مخدّر القنب الهندي ( الزطلة ) ومبلغ مالي قدره 220 دينار متاتي من عملية الترويج

واضاف المصدر الامني ان تم اتخاذ الاجراات القانونية في الغرض واصدار برقيات تفتيش قصد القبض وجلب المشتبه فيه.