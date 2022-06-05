سليانة : السيطرة على حريق في منطقة الهمايل من معتمدية الكريب

تمكّن أعوان وإطارات فرقة الحماية المدنية في الكريب التابعة لولاية سليانة وبالتعاون مع عدد من الفلاحين من السيطرة صباح اليوم الأحد على حريق شبّ بأرض زراعية في منطقة الهمايل(معتمدية الكريب ).

وذكر رئيس فرقة الحماية المدنية في الكريب، النقيب خميس الغزواني في تصريح لــ”وات” أن الحريق أتى على حوالي هكتارين من القمح و الحلبة والحصيدة، لافتا إلى أنه سرعان ما تمّت السيطرة عليها.

وأضاف أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية وآلة كاسحة تابعة لبلدية الكريب وعدد من الجرارات على ملك للفلاحين، مشيرا إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة.