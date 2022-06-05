شبكة “مراقبون” تقدّم جملة من التوصيات لهيئة الانتخابات “لضمان حسن سير عملية تسجيل النّاخبين”

أوصت شبكة “مراقبون” في بيان لها، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بنشر قائمة مراكز تسجيل الناخبين بشكل نهائي للعموم، بكلّ الدوائر الانتخابية والحرص على تعميم نشرها عبر صفحتها الرّسمية والصفحات الرسمية للهيئات الفرعية بالإضافة إلى عناوينها

وأوقات العمل الرسمي فيها بشكل واضح لكي يتمكن المواطنون من التعرف على المراكز الأقرب والتسجيل”.

كما أوصت الشبكة بإيقاف عملية التسجيل اليدوي للناخبين “باعتبار ما ينجرّ عنه من استحالة التثبت من البيانات المتعلقة بالناخب المسجل عبر منظومة

التسجيل، بالإضافة إلى خطر ورود أخطاء خلال الرقن اللاحق للمعطيات المتعلقة بالمسجلين أو نسيان البعض منهم، ممّا قد يمسّ من نزاهة وصحة

السّجل الانتخابي”.

وأكدت شبكة مراقبون كذلك في بيانها على ضرورة “توفير المعدات اللاّزمة لحسن سير عملية تسجيل الناخبين وصحتها، بما في ذلك الحواسيب والهواتف النقالة واللوحات الالكترونية، تكون مجهزة بالمنظومة الخاصة بتسجيل الناخبين، فضلا عن ضرورة وضع استراتيجية متكاملة بأهداف واضحة من حيث العدد والشرائح العمرية والجغرافية المستهدفة لعملية التسجيل الارادي للناخبين، في أقرب الآجال، والتي ستمتدّ إلى غاية 14 جوان 2022، ونشر المعلومات الخاصة بعملية التسجيل ونتائج التسجيل اليومي والاحصائيات التفصيلية حسب الجهات وأعداد المسجلين في مراكز التسجيل وأعداد الموظفين”.

وأوصت أيضا بالتنسيق المسبق مع كافة المتداخلين في عملية التسجيل وخاصة المؤسسات العمومية، إذ أنّ الهيئة الانتخابية “أوردت في قائمة مكاتب التسجيل، عددا هاما من المراكز بمقرات مؤسسات عمومية وإدارات وبلديات، دون التنسيق المسبق معها والحال أنّها مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي يومي السبت والأحد”.