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نزار الشعري يثير ضجة كبيرة: “أنا مع تعدد الزوجات وهذا ما يجب فعله”..

2022/06/06 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر

 

قال الإعلامي نزار الشعر أنه مع تعدد الزوجات في تونس، وأنه يجب تغيير مجلة الأحوال الشخصية ومراجعتها.

وأوضح الشعري خلال استضافته في برنامج الاختيار على قناة “التاسعة” أن أغلب النساء تعتقدن أن الحل للمشاكل في تونس هو تعدد الزوجات، وأن الموضوع قابل للنقاش لإيجاد حل بعيدا عن التشنج “أحسن من دفع الناس إلى الحرام”.

وقال الشعري إنه لا بد من تحيين مجلة الأحوال الشخصية ” لأن القانون الذي عشت به لا يمكن أن تعيش به ابنتي…وأقول لمن سبقونا أنه لا يمكنهم صياغة القوانين الجديدة …أنتم خذيتو بايكم..” حسب تعبيره.

هذا وتجدر الاشارة الى ان هذا التصريح قد اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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