الصحة العالمية تكشف حصيلة الاصابات بجدري القردة حول العالم..

أعلنت منظمّة الصحة العالمية أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القردة ، مُؤكدة مخبرياً في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطّن فيها المرض.

كذلك رجّحت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى حدّ كبير بأن تكتشف دول أخرى حالات وسينتشر الفيروس بشكل أكبر، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.وسجّلت بضع حالات فقط استدعت نقل المصابين إلى المستشفيات، فضلا عن المرضى الخاضعين لعزل صحي.

وعددت المنظمة الدول حيث لا يتوطن المرض والتي سجّلت أعلى عدد من الإصابات وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57)،وإلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية، سجّلت إصابات بأرقام فردية في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة. وتعد إصابة واحدة في بلد لا يتوطن فيه المرض تفشيا.

وقالت منظمة الصحة إن “بعض الدول تعلن أن أجيالا جديدة من الإصابات لم تعد تظهر فقط في أوساط المخالطين المعروفين لحالات تم تأكيدها سابقا، ما يشير إلى أن سلاسل انتقال العدوى تمر من دون اكتشافها”.

ولفتت في آخر بياناتها بشأن تفشي الوباء إلى أنه “على الرغم من أن الخطر القائم على صحة البشر وللعامة يبقى ضئيلا، إلا أن الخطر على الصحة العامة قد يصبح مرتفعا إذا استغل الفيروس الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يتوطن فيها كمسبب مرض بشري واسع الانتشار”.

وكالات