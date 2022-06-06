كاس تونس (نسخة فرحات حشاد): تعيين حكام مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) و التي ستدور يومي 7 و 8 جوان الجاري على النحو الاتي :

الثلاثاء 7 جوان 2022

ملعب الكريب الاصطناعي س 16

ترجي الكريب-مستقبل المرسى اسامة شريط

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س16

النادي البنزرتي-نادي حمام الانف فرج عبد اللاوي

ملعب الشابة س16

هلال الشابة-الترجي الجرجيسي ايمن النصري

ملعب حفوز الاصطناعي س16

امل حفوز-اتحاد بن قردان وليد المنصري

الاربعاء 8 جوان 2022

ملعب تاكلسة الاصطناعي س 16

نادي تاكلسة-النادي الافريقي هيثم القصعي

ملعب احمد خواجة بالمهدية س 16

مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي

ملعب نجيب الخطاب الاصطناعي س16

اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي يوسف السرايري

ملعب الرقبي بمساكن س 16

هلال مساكن-الترجي الرياضي وليد الجريدي