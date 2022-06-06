كاس تونس (نسخة فرحات حشاد): تعيين حكام مباريات الدور ثمن النهائي

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2021-2022 (نسخة فرحات حشاد) و التي ستدور يومي 7 و 8 جوان الجاري على النحو الاتي :
الثلاثاء 7 جوان 2022
ملعب الكريب الاصطناعي س 16
ترجي الكريب-مستقبل المرسى اسامة شريط
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س16
النادي البنزرتي-نادي حمام الانف فرج عبد اللاوي
ملعب الشابة س16
هلال الشابة-الترجي الجرجيسي ايمن النصري
ملعب حفوز الاصطناعي س16
امل حفوز-اتحاد بن قردان وليد المنصري
الاربعاء 8 جوان 2022
ملعب تاكلسة الاصطناعي س 16
نادي تاكلسة-النادي الافريقي هيثم القصعي
ملعب احمد خواجة بالمهدية س 16
مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري مجدي بلحاج علي
ملعب نجيب الخطاب الاصطناعي س16
اتحاد تطاوين-النادي الصفاقسي يوسف السرايري
ملعب الرقبي بمساكن س 16
هلال مساكن-الترجي الرياضي وليد الجريدي