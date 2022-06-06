بنزرت: أكثر من 73 تدخلا لمصالح الحماية المدنية بالجهة نهاية الأسبوع المنقضي



بلغ عدد التدخلات الميدانية لمصالح الحماية المدنية ببنزرت، خلال نهاية الأسبوع المنقضي السبت والأحد 4 و5 جوان)، ما يزيد عن 73 تدخلا ميدانيا سريعا، بحسب ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي.

وأوضح المصدر ذاته، لـ(وات)، أن مجمل التدخلات الميدانية المنجزة، كانت بمعية بقية شركائها من أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية، وشملت مختلف المجالات المنوطة بعهدة الحماية المدنية، اذ في مجال التصدي والوقاية من الحرائق، بلغ عدد التدخلات الميدانية 20 تدخلا سريعا وناجعا، منها 13 تدخلا تم فيه اخماد مجموعة حرائق لاعشاب جافة وفواضل جدت في اكثر من منطقة بالجهة.

كما تمت السيطرة على عدد من الحرائق في الغابات الشعراء وفي أراضي فلاحية، ولم تخلف هذه الحرائق أية اضرار بشرية او في الممتلكات عموما، علما وأنها جدّت بكل من مناطق كاب سيراط بسجنان، وجبل الدمنة بالماتلين من معتمدية راس الجبل، و فريطيسة بمعتمدية ماطر.

في مجال النجدة والاسعاف على الطرقات، بلغ عدد التدخلات الميدانية 49 تدخلا، أمكن اسعاف أصحابها في الابان وتوجيههم الى المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة، بينما شملت بقية التدخلات مجال النجدة والاسعاف بالشواطئ والسدود والبحيرات.

يشار الى ان مجمل التدخلات الميدانية، أفضت الى مزيد رفع درجات حماية الصالح العام والخاص، علاوة على تعزيز قرب هياكل النجدة والاسعاف من عموم المواطنين وبقية الهياكل المهنية وغيرها، وفق ذات المصدر .