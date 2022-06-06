الدستوري الحر يحذر الحكومة…وهذا هو السبب..

أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغ له أنّه أودع صباح اليوم الإثنين 6 جوان 2022 الإعلامات الرسمية للسلط الأمنية والجهوية بمسلك وتوقيت المسيرة التي قرّر تنظيمها يوم السبت 18 جوان 2022.

وأوضح الحزب أنّ المسيرة ستنطلق بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا من أمام مقر معتمدية باب سويقة في اتجاه ساحة الحكومة، أين سيتجمع المحتجون، وذلك عبر شارع باب بنات تونس.

وحذّر الدستوري الحرّ السلطة القائمة من أيّ “منع لتحركّه السلمي القانوني بأيّ طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة”، كما حذّرها من عرقلة التحضيرات للمسيرة أو ممارسة أيّ نوع من أنواع الهرسلة ضدّ هياكل الحزب أو الأطراف المتداخلة لتوفير الجانب اللوجستي للتظاهرة، وفق نصّ البلاغ.

وعبّر الحزب عن تمسّكه بحقّه في الاحتجاج “مهما كانت تصرّفات السلطة دفاعا عن أركان الدولة المدنية والنظام الجمهوري وعلوية القانون”، على حدّ قوله.