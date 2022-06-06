عاجل: كورونا من جديد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من”سلالة أكثر خطرًا”

بعدما حذر علماء صينيون من سلالة جديدة أشد فتكًا جرى رصدها في خفافيش مصابة، قد تكون في طريقها للعالم على غرار كوف سارس2، مرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي المنتشرة في كل من الولايات المتحدة وبعض بلدان الشرق الأوسط.

عادت منظمة الصحة العالمية للتحذير من جديد، حيث حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، والتى ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقى تمامًا.

وقال جيبريسوس، في مداخلة بمؤتمر الأمن، جلوسك 2022، المنعقد في سلوفاكيا، إنه لا يزال هناك تهديد حقيقى وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة من فيروس يمكن أن يتجنب التعرض للقاحات الحالية.

وأضاف جيبريسوس أن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادى آخذ في الارتفاع، وفى أمريكا تتزايد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 وكذلك الإصابة به.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى، لافتًا إلى أنه من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس.

إلى ذلك تسبب استمرار تفشى كورونا خاصة المتغير الفرعى من متحور أوميكرون شديد العدوى «بى إيه.5»، في جعل بعض الدول الأوروبية تبحث إعادة فرض قيود مكافحة الفيروس الخطير.

وكالات