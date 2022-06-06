الهمامي يفتح النار على سعيد: “نحن أمام رئيس مخطر،مستبد..ويجب إسقاط النظام..”

قال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال اليوم الإثنين 6 جوان 2022 إن القضاء التونسي مليء بالفساد والظلم والرضوخ للتعليمات وهناك قضاة فاسدين وتراخ لكن من غير المقبول أن يستخدم رئيس الجمهورية ذلك لتصفية قضاة رفضوا تطبيق تعليماته، حسب تعبيره.

وتابع “قيس سعيّد أعطى لنفسه حق الإعفاء مباشرة وحرمهم من حق الطعن.. بعد إرضاخ المجلس الأعلى للقضاء يرغب اليوم أن يكون قاضي القضاة وهو أسلوب يتبعه المستبدون” وفق قوله

وأضاف الهمامي “رئيس الجمهورية ضرب القضاء بشكل فج ومقرف ويتحدّث عن قاضية ويتهمها بالزناء ثم بقدرة قادر تنشر وثائق ومحاضر أمنية ضدها في إهانة كبيرة للمرأة التونسية”

وبين ان رئيس الجمهورية قيس سعيد استغل الوضع المتعفن ليس للقيام بإصلاحات حقيقية بل لشن حملة على المؤسسات والوصول لحكم فردي “لأن لديه برنامج في ذهنه سينفذه مع أشخاص في قصر الضيافة سيلعنهم التاريخ فيما بعد”.

وحذر حمة الهمامي أن الأسابيع القادمة قد تحمل أحداثا خطيرة على مصير تونس وشعبها، قائلا “نحن أمام رئيس مخطر مستبد يبيع وهما كبيرا وكذبة أن الأوضاع ستتحسّن بفضله.. كل طغاة العالم يبيعون الوهم وبمجرد بسط نفوذهم يواجهوا الشعب بالعصا” حسب تعبيره.

وشدّد أمين عام حزب العمال في تصريح لاذاعة موزاييك على ضرورة التصدّي لرئيس الجمهورية وإسقاط الاستفتاء والدستور الجديد، مضيفا “ينبغي إسقاط هذا النظام بالشارع لأننا في مسار خطير سيدمر البلاد وسنقوم بالتحرك السياسي.. يجب التوحد حول مشروع وطني كبير لمواجهته وواثق اننا سنهزمه ونسقطه” وفق قوله.