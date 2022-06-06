عاجل: كورونا من جديد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من”سلالة أكثر خطرًا”

حركة “تونس الى الامام” تطالب رئيس الجمهورية “الى عدم التباطؤ في اصدار المراسيم المستجيبة لأهداف مسار 25 جويلية”

الدستوري الحر يحذر الحكومة…وهذا هو السبب..

بداية من الغد وإلى غاية 16 جوان: إضراب وطني في قطاع المياه..

هام: لقاء بين اتحاد الشغل والقضاة..

2022/06/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انعقد عشية اليوم لقاء بين أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تم خلال اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن الاتحاد .
وكان على رأس الحضور كل من الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn