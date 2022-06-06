هام: لقاء بين اتحاد الشغل والقضاة..

انعقد عشية اليوم لقاء بين أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تم خلال اللقاء التطرق للوضع العام في البلاد، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن الاتحاد .

وكان على رأس الحضور كل من الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.