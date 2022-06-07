تعليق تداول أسهم “أدوية” ببورصة تونس ابتداء من الثلاثاء

علقت بورصة تونس، الثلاثاء، تداول أسهم “أدوية” بطلب من هيئة السوق المالية. ولم تذكر بورصة تونس أسباب التعليق، الذّي سيتواصل إلى إشعار آخر.

يذكر أن “أدوية” عانت ركودا في مبيعاتها من المضادات الحيوية، التّي تشكل حوالي 60 بالمائة من رقم أعمالها. وتمكنت مخابر الادوية من إيجاد طريقها ومن تجاوز مختلف الصعاب، التّي واجهتها خلال سنتين من الأزمة الصحيّة المرتبطة بكوفيد-19، وتحقيق نتيجة إيجابية ب1،5 مليون دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2022

وتأسست “أدوية” منذ سنة 1983 وتم إدراجها في بورصة تونس للأوراق المالية في سنة 2007