وزيرة المالية: “نحو توحيد الضريبة على الشركات ومراجعة جدول الضريبة على الدخل”

اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية لاستعراض الخطوط العريضة لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات أنه سيتم التوجه نحو إرساء نظام جبائي عادل من خلال توحيد نسب الضريبة على الشركات مع الإبقاء على نسبة 35 بالمائة.

وأكدت نمصية العمل على مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص وتوزيع العبء الجبائي على الأفراد الطبيعيين وتبسيط الأداء على القيمة المضافة.

وبينت سهام البوغديري انه سيتم العمل على توسيع قاعدة الأداء ومجابهة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي مع تحسين قدرة الدولة على تحسين المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين.